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18:25, 23 июня 2025Россия

Предотвращены воздушные удары ВСУ по России

Минобороны России: Два беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 11:00 до 16:00 по московскому времени дежурные военные сбили два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородской и Курской областях. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на местах падения их обломков не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось, что с вечера 22 июня и до 7 утра 23 июня система ПВО перехватила 23 беспилотника ВСУ над южными регионами страны. 14 летательных аппаратов уничтожены в Ростовской области, 5 — в Волгоградской, 4 — в Астраханской.

В Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ произошел пожар на территории промышленного предприятия в Каменском районе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, пострадавших нет. По его данным, дроны также сбиты в Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

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