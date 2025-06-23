Пуля российского снайпера попала в другую пулю и отрикошетила в бойца ВСУ

Выпущенная снайпером ВС РФ пуля попала в другую и отрикошетила в бойца ВСУ

На видео попал предполагаемый момент столкновения выпущенной российским снайпером пули с другой, после чего она попадает в бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал проект военкора Семена Пегова WarGonzo в Telegram.

На записи с тепловизора видно две светящиеся точки — пули, выпущенные по украинскому бойцу, который также «подсвечивается» тепловизором. В определенной точке траектории обеих пуль пересекаются, после чего они разлетаются в разные стороны. Боец ВСУ же падает.

По цели отработали одновременно два российских снайпера. Они не уверены в том, что на видео запечатлено именно столкновение путь с рикошетом. Однако на кадрах видно, что выстрелы были сделаны одновременно. Стрельба велась с расстояния около 650 метров при порывистом ветре.

«Такие выстрелы бывают раз на миллион», — заявляет автор канала.

Ранее российский снайпер «снял» бойца ВСУ, который высунулся из окопа, чтобы поговорить по телефону. На видео мужчина встает в полный рост, отчетливо видна нашивка в виде украинского флага у него на плече. Он затягивается сигаретой, после чего происходит выстрел.