Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:50, 23 июня 2025Наука и техника

Сроки восстановления Windows 11 сократили

В Windows 11 сократили сроки восстановления — с 90 до 60 дней
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft сократила возможные сроки восстановления Windows 11. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа напомнили, что в ОС Windows есть функция восстановления, когда настройки системы можно откатить до определенной даты, также восстановив утерянные данные. Авторы объяснили, что Microsoft, судя по всему, сократила сроки восстановления ОС — с 90 до 60 дней.

В материале говорится, что теперь столкнувшийся со сбоем пользователь сможет откатить Windows 11 до состояния последних двух месяцев. При этом в более старой Windows 10 сроки восстановления ограничены тремя месяцами.

«Microsoft подтвердила, что точки восстановления системы Windows 11 будут удалены через 60 дней, поэтому вам нужно быть более осторожными и периодически создавать точки восстановления», — подчеркнул журналист Windows Latest Маянк Пармар. По его словам, если на компьютере не будет свободного места, то Windows может удалить более старые точки восстановления, еще больше усложнив процесс откатывания до старых настроек.

В апреле в операционной системе Windows 11 заработала функция быстрого восстановления после сбоев. В ее рамках устройство может подключиться через интернет, чтобы взаимодействовать со службами восстановления Windows.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сбросили на ядерные объекты Ирана самые мощные бомбы в мире. На что они способны?

    Казахстан опроверг пролет дронов в сторону России над своей территорией

    Участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова с позывным Спартак

    Чиновники отказались платить российскому участнику СВО за второе ранение

    Ценам на нефть предсказали резкое обрушение из-за ситуации в Иране

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В Госдуме предложили Маску дальневосточный гектар

    Словакия и Венгрия заблокировали новый пакет антироссийских санкций

    Власти Подмосковья анонсировали новые ограничения на продажу алкоголя

    Хинштейн раскрыл подробности гибели начальника военной полиции от рук мародеров под Суджей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости