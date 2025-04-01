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10:42, 1 апреля 2025Наука и техника

В Windows появилась функция быстрого восстановления

В Windows 11 начала работать функция быстрого восстановления после сбоев
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

В операционной системе (ОС) Windows 11 заработала функция быстрого восстановления после сбоев. На это обратило внимание издание Windows Central.

Функцию быстрого восстановления (Quick machine recovery, QMR) начали тестировать среди участников программы Windows Insider. В Microsoft объяснили, что если компьютер сталкивается со сбоем, то система самостоятельно запускает среду восстановления Windows (WinRE). Также устройство подключается через интернет, чтобы взаимодействовать со службами восстановления Windows.

В компании заметили, что функция быстрого восстановления позволяет сократить время простоя персонального компьютера (ПК) и упростить процесс восстановления ОС. В том числе сервисные инструменты Microsoft будут автоматически искать неполадку и предлагать решение проблемы: так, если сбой случился из-за драйвера или обновления, то новое программное обеспечение будет удалено.

В Microsoft сообщили, что в настоящий момент QMR доступна только для участников программы бета-тестирования. В будущем функция быстрого восстановления будет работать по умолчанию на устройствах под управлением Windows 11. Microsoft представила QMR на мероприятии Ignite 2024 в ноябре 2024 года.

В конце марта Microsoft запретила устанавливать Windows 11 на компьютеры без подключения к интернету. Также для установки ОС стали требовать наличия аккаунта Microsoft.

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