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09:27, 23 июня 2025Моя страна

Россиянам рассказали о главных фольклорных праздниках лета

Россиянам рассказали, где отмечать праздник Ивана Купалы и Яблочный Спас
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россиянам рассказали, где отмечать Яблочный Спас и другие главные фольклорные праздники лета. Соответствующие рекомендации приводит сервис бронирования «Отелло», материал есть у «Ленты.ру».

Так, 7 июля пройдет славянский праздник летнего солнцестояния — Иван Купала. По традиции в эту ночь нужно прыгать через костер и искать цветы папоротника. Специалисты предлагают провести этот праздник в деревне Мандроги Ленинградской области, где водят хороводы и гадают на венках.

Тем временем в архитектурно-этнографическом музее Семенково под Вологдой воссоздают аутентичные купальские обряды. А в музее деревянного зодчества в Витославлицах под Великим Новгородом туристов учат правильно плести купальские венки из 12 трав.

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Еще один традиционный праздник лета — День пророка Ильи (2 августа), в который раньше крестьяне просили дождя для урожая и защиты от пожаров. Провести его можно, например, в селе Ферапонтово Вологодской области. Там совершают крестный ход от Ферапонтова монастыря до церкви Ильи Пророка, где проводят концерт духовной музыки.

Когда лето подходит к концу, православные празднуют Яблочный Спас (19 августа). В этот день освящают яблоки, груши и мед нового сбора. Россиянам рекомендуют отправиться в Тульскую области — регион старинного яблоководства, где до сих пор выращивают антоновку по дедовским рецептам. Кроме того, приобщиться к древним традициям можно в Валаамском монастыре, где выращивают яблоки и собирают мед.

Ранее россиянам предложили поиграть в игры древних славян на фестивале в Великом Новгороде. Самым активным участникам выдавали «потешки».

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