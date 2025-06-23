Москвичи оценили идею запретить аренду электросамокатов

Почти половина москвичей (42 процента) поддерживает полный запрет сервисов аренды электросамокатов. Такие данные приводят аналитики платформы SuperJob.
Чаще всего за идею запретить средства индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве высказывались женщины и горожане старше 45 лет. Против введения таких ограничений выступило 37 процентов столичных жителей. Среди петербуржцев нежелающих мириться с электросамокатами на улицах оказалось больше: запрет поддержало 49 процентов жителей Северной столицы. Ограничения считают излишними 35 процентов горожан. Прежде всего необходимость запрета кикшеринга оправдывают высокой аварийностью и непредсказуемостью для пешеходов. Те же, кто отвергают такую инициативу, предлагают ужесточить правила езды, усилить контроль и повысить штрафы за нарушение ПДД.
Ранее в Екатеринбурге задумали ограничить аренду электросамокатов в ночные часы. Кроме того, власти обсуждают возможность введения спецудостоверений для пользователей самокатов, обязательное прохождение курсов по управлению СИМ, создание платных парковок для сервисов кикшеринга и блокировку арендаторов с несколькими аккаунтами.