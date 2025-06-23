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21:23, 23 июня 2025Экономика

Москвичи оценили идею запретить аренду электросамокатов

SuperJob: Почти половина москвичей поддержали запрет на аренду электросамокатов
Виктория Клабукова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Почти половина москвичей (42 процента) поддерживает полный запрет сервисов аренды электросамокатов. Такие данные приводят аналитики платформы SuperJob.

Чаще всего за идею запретить средства индивидуальной мобильности (СИМ) в Москве высказывались женщины и горожане старше 45 лет. Против введения таких ограничений выступило 37 процентов столичных жителей. Среди петербуржцев нежелающих мириться с электросамокатами на улицах оказалось больше: запрет поддержало 49 процентов жителей Северной столицы. Ограничения считают излишними 35 процентов горожан. Прежде всего необходимость запрета кикшеринга оправдывают высокой аварийностью и непредсказуемостью для пешеходов. Те же, кто отвергают такую инициативу, предлагают ужесточить правила езды, усилить контроль и повысить штрафы за нарушение ПДД.

Ранее в Екатеринбурге задумали ограничить аренду электросамокатов в ночные часы. Кроме того, власти обсуждают возможность введения спецудостоверений для пользователей самокатов, обязательное прохождение курсов по управлению СИМ, создание платных парковок для сервисов кикшеринга и блокировку арендаторов с несколькими аккаунтами.

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