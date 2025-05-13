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18:08, 13 мая 2025Экономика

В российском городе задумали запретить ночную езду на электросамокатах

В Екатеринбурге могут запретить аренду электросамокатов ночью в центре города
Виктория Клабукова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задумали ограничить аренду электросамокатов в ночные часы. Об этом сообщает местный портал «66.ru».

Ограничения планируют ввести с 23:00 до 06:00 в центральном районе города. Соответствующее предложение выдвинул замначальника ГАИ Павел Крылов в ходе заседания комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. Поводом для этого стало недавнее ДТП на улице Щорса: в майские праздники водитель электросамоката выехал на дорогу и столкнулся с автомобилем. Инцидент закончился летальным исходом. «В 03:00 обычным гражданам мало куда нужно ехать на самокатах. Есть такси (...) В некоторых случаях на такси даже выгоднее», — пояснил Крылов.

Помимо этого, Крылов призвал ограничить аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) еще на 74 участках дорог, где разрешено движение автомобилей и установлены пешеходные переходы. На стадии обсуждения пока находятся проекты по введению спецудостоверений для пользователей самокатов, обязательное прохождение курсов по управлению СИМ, создание платных парковок для сервисов кикшеринга и блокировка арендаторов с несколькими аккаунтами.

Ранее в другом российском городе, Калуге, решили запретить движение электросамокатов по ряду улиц. Ограничения коснулись участков с большим потоком пешеходов.

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