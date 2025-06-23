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08:34, 23 июня 2025Забота о себе

Сексолог рассказала об изобретательности женщин во время мастурбации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DenisProduction.com / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Мелани Эйххорн заявила, что женщины во время мастурбации проявляют большую изобретательность, чем мужчины. Об этом она рассказала в интервью изданию Maxima.

«У женщин проникновение редко оказывается в центре внимания. Клитор является основным источником сексуального удовольствия для большинства из них, поэтому отдается предпочтение внешней стимуляции руками или секс-игрушками», — пояснила специалист.

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Кроме того, по ее словам, женщины могут тереться о подушку, одеяло и любые другие мягкие поверхности, чтобы достичь оргазма. При этом не существует точной статистики того, кто чаще занимается самоудовлетворением. Эйххорн уточнила, что мужчины в ходе подобных опросов могут преувеличивать, поскольку от них общество ожидает более частой мастурбации, а женщины, напротив, преуменьшают цифры из-за стыда и страха осуждения.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала, в каком возрасте лучше лишаться девственности. По ее словам, стоит подождать как минимум до совершеннолетия.

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