Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:48, 23 июня 2025Россия

Стало известно о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

Рособрнадзор: В демоверсиях ЕГЭ пропишут, в каком классе изучалась тема задания
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рособрнадзор в открытых вариантах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пропишет напротив каждого задания, в каком классе изучалась та или иная тема. О нововведении стало известно РИА Новости от главы ведомства Анзора Музаева.

Он разъяснил, что дополнение будет применено в августе. По мнению руководителя Рособрнадзора, выпускникам благодаря этому будет легче готовиться к тестированию.

Глава ведомства отметил, что у людей сформировался миф о включении в ЕГЭ заданий, которые не изучаются в школе. Эта инициатива докажет факт синхронизации тестирования с учебной программой, заверил спикер.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею сдачи ЕГЭ по истории для поступающих в гуманитарные вузы.

Еще раньше министр просвещения России Сергей Кравцов назвал самые популярные направления среди поступающих в вузы. Так, в топе оказались педагогика и IT.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по Киеву

    Жена Цекало похвасталась фигурой в откровенном топе

    С американской авиабазы выпустят миллионы мясных мух для борьбы с плотоядными личинками

    Назван скрытый способ ускорить Windows 11

    В России захотели использовать беспилотники с новой целью

    Опасные существа заполонили отели на Кубе и напугали россиян

    Названа причина роста экспорта российского угля

    Иран успел вывести уран с завода в Фордо до ударов США

    В США предупредили об угрозе терроризма после ударов по Ирану

    Раскрыты подробности судьбы запасов урана Ирана после ударов США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости