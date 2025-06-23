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10:03, 23 июня 2025Россия

Стало известно о новых попытках ВСУ вклиниться в Курскую область

Военкор Пегов: ВСУ пытались вклиниться в Теткинском и Глушковском районах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вклиниться в российскую оборону в Курской области. Об этом сообщил военкор Семен Пегов в Telegram-канале War Gonzo.

«Здесь отбиты очередные попытки ВСУ вклиниться в нашу оборону в Теткинском и Глушковском районах. Несмотря на провал каждого украинского наката, ВСУ с маниакальным упорством продолжают посылать свой личный состав на верную смерть», — говорится в сообщении.

По информации канала, в Сумской области продолжаются бои в Андреевке и Юнаковке. Там идут тяжелые бои, украинские военные активно контратакуют.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ продолжают атаковать Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников после ее освобождения. Из-за атак на приграничный регион Россия, по его словам, вынуждена создавать буферную зону безопасности.

ЖЗЛ
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