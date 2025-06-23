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10:53, 23 июня 2025Россия

Стало известно о работе сафари-парка «Тайган» после нападения львов на директора

RT: Крымский сафари-парк «Тайган» работает после нападения львов на Зубкова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму сафари-парк «Тайган» продолжил работу после нападения львов на директора организации Олега Зубкова. Об этом стало известно RT.

Одна из сотрудниц парка заверила, что билеты по-прежнему активно продаются, а на территории гуляют посетители.

До этого сообщалось, что львы, напавшие на директора, оказались теми же хищниками, которые в октябре 2024 года растерзали другую работницу «Тайгана».

Животные разорвали Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. Мужчину прооперировали, сейчас его поместили в реанимационное отделение.

Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный подчеркнул, что ни один профессионал не станет расправляться с хищниками, которые совершили нападение, находясь на собственной территории.

ЖЗЛ
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