Стало известно о работе сафари-парка «Тайган» после нападения львов на директора

RT: Крымский сафари-парк «Тайган» работает после нападения львов на Зубкова

В Крыму сафари-парк «Тайган» продолжил работу после нападения львов на директора организации Олега Зубкова. Об этом стало известно RT.

Одна из сотрудниц парка заверила, что билеты по-прежнему активно продаются, а на территории гуляют посетители.

До этого сообщалось, что львы, напавшие на директора, оказались теми же хищниками, которые в октябре 2024 года растерзали другую работницу «Тайгана».

Животные разорвали Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины. Мужчину прооперировали, сейчас его поместили в реанимационное отделение.

Российский дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный подчеркнул, что ни один профессионал не станет расправляться с хищниками, которые совершили нападение, находясь на собственной территории.