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15:50, 23 июня 2025Мир

Страна НАТО осудила удары США по Ирану

Эрдоган осудил удары США и Израиля по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил удары США и Израиля по Ирану. Слова турецкого лидера приводит РИА Новости.

«Мы не одобряем атаки на суверенитет Ирана и безопасность нашего региона, независимо от того, от кого они исходят», — подчеркнул глава страны-члена НАТО, добавив, что Анкара предпримет усилия, чтобы этот конфликт не перерос в «большую катастрофу».

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Ранее МИД Великобритании предупредил Иран, что атаки на военные базы США и блокирование Ормузского пролива станут «катастрофическими ошибками».

До этого стало известно, что американская военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению.

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