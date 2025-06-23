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20:36, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Телеведущая попробовала еду коллеги и чуть не умерла

Телеведущая Санни Хостин чуть не умерла от аллергии из-за еды с грецкими орехами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: The View / YouTube

Ведущая американского ток-шоу «Взгляд» (The View) Санни Хостин рассказала, как в одном из выпусков передачи попробовала еду, которую в студию принесла ее коллега Дебби Матенопулос, и чуть не умерла из-за сильной аллергической реакции на орехи. Подробностями инцидента она поделилась во время ток-шоу, запись которого доступна на YouTube.

В ответ на просьбу ведущей Джой Бехар рассказать о недавно произошедшем на съемках инциденте, телеведущая поиронизировала: «Ты имеешь в виду тот случай, когда я чуть не умерла?»

По словам Хостин, пока она пробовала блюдо, приготовленное Матенопулос, она узнала, что в нем есть грецкие орехи, на которые у нее аллергия. После этого ведущая впала в панику и даже быстро написала записку на случай, если ее не станет. Однако медики, дежурившие на съемочной площадке, быстро оказали Хостин помощь.

Ранее сообщалось, что британской звезде реалити-шоу Джемме Коллинз потребовалась экстренная помощь медиков из-за укуса осы. У телезвезды быстро начал распухать язык из-за аллергической реакции.

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