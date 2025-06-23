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17:53, 23 июня 2025Экономика

Центробанк понизил курсы валют

Центробанк понизил курс доллара до 78,29 рубля
Вячеслав Агапов
СюжетКурс доллара:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В понедельник, 23 июня, российский Центробанк понизил официальные курсы валют. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс американского доллара понизили до 78,29 рубля. За сутки стоимость валюты упала на 21 копейку. Евро за то же время подешевел на 30 копеек. Его стоимость снизилась до 89,84 рубля. Китайский юань сталь дешевле на три копейки, его официальный курс опустился до 10,87 рубля.

Ранее глава департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка (ЦБ) РФ Андрей Ганган заявил, что нынешний курс российской валюты в районе 78-79 рублей за доллар является оптимальным для российской экономики. Текущий курс национальной валюты отражает актуальный баланс спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, несмотря на противоположное мнение экспертов.

По мнению инвестора и предпринимателя Владислава Никонова, сейчас рубль продолжают поддерживать политика ЦБ и обязательство по продаже валютной выручки экспортерами. Также на курс повлияли растущие опасения по поводу долговой нагрузки США и эскалации торговых споров. Однако к концу лета ситуация может вернуться к 80-87 рублей за доллар, а к концу года — приблизительно 90-95 рублей.

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