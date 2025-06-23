Туристка упала со скалы рядом с действующим вулканом и оказалась в ловушке

BBC: Бразильская туристка упала в кратер действующего вулкана в Индонезии

Бразильская туристка упала со скалы рядом с действующим вулканом в Индонезии и оказалась в ловушке. Об этом сообщает издание «Би-Би-Си» (BBC).

26-летняя Джулиана Маринс из Бразилии путешествовала с группой туристов возле кратера вулкана Ринджани и упала со скалы около семи часов утра в субботу, 21 июня. Очевидцы сообщили, что слышали крики путешественницы и засняли ее на видео.

В ролике, опубликованном в соцсетях, девушка сидит на склоне кратера без возможности подняться наверх. Следующие кадры демонстрируют спасателей, которые запускают дрон, а ночью с веревками спускаются к месту, где последний раз видели девушку. Тем не менее найти Маринс не удалось.

Беспилотник показал, что в воскресенье туристка скатилась по склону ниже. Власти Индонезии сообщили, что поисково-спасательная операция до сих пор не увенчалась успехом из-за тумана. «Спасатели продвинулись всего на 250 метров вниз, им оставалось 350 метров, чтобы добраться до Джулианы, но они отступили», — сообщила семья девушки в социальных сетях.

Неизвестно, в каком состоянии находится туристка, три дня просидевшая без воды и еды в жерле вулкана. Министерство иностранных дел Бразилии направило двух сотрудников посольства для наблюдения за спасательными работами.

Ранее турист, фотографировавший извержение вулкана Килауэа в Национальном парке Гавайев, сорвался вниз со скалы. Пролетев более девяти метров, мужчина чудом спасся благодаря дереву.