В российском регионе показали номер «заклинательницы лошадей»

В Башкирии на Сабантуе показали номер «заклинательницы лошадей»

Дрессировщица из Ишимбая Татьяна Носова показала номер «заклинательницы лошадей» в российском регионе. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

Девушка выступила на Сабантуе в башкирском селе Красноусольский. Выполняя с животными трюки, Носова не использовала амуницию. Так, лошади показали зрителям Сабантуя реверанс и устроили «потягушки».

«Грация, идеальное взаимопонимание с животными — это было не просто шоу, а настоящее волшебство!» — оценил выступление глава Гафурийского района Венер Вахитов.

В мае в Крыму родились Принцесса и «беспризорник». Пары лошадей и яков стали родителями.