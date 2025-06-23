В российском регионе показали номер «заклинательницы лошадей»

Дрессировщица из Ишимбая Татьяна Носова показала номер «заклинательницы лошадей» в российском регионе. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.
Девушка выступила на Сабантуе в башкирском селе Красноусольский. Выполняя с животными трюки, Носова не использовала амуницию. Так, лошади показали зрителям Сабантуя реверанс и устроили «потягушки».
«Грация, идеальное взаимопонимание с животными — это было не просто шоу, а настоящее волшебство!» — оценил выступление глава Гафурийского района Венер Вахитов.
В мае в Крыму родились Принцесса и «беспризорник». Пары лошадей и яков стали родителями.