В Ростовской области потушили пожар на предприятии после атаки дрона

Слюсарь: в Ростовской области потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА

Пожарные ликвидировали возгорание на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

На окончательную победу над огнем понадобилось более четырех часов. Информации о пострадавших нет.

О налете беспилотников на область сообщалось ранее 23 июня. БПЛА противника были сбиты в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах. Позднее Минобороны отчиталось о 13 уничтоженных дронах в небе Ростовской области.