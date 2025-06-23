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08:52, 23 июня 2025Россия

В Ростовской области потушили пожар на предприятии после атаки дрона

Слюсарь: в Ростовской области потушили пожар на предприятии после атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

На окончательную победу над огнем понадобилось более четырех часов. Информации о пострадавших нет.

О налете беспилотников на область сообщалось ранее 23 июня. БПЛА противника были сбиты в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах. Позднее Минобороны отчиталось о 13 уничтоженных дронах в небе Ростовской области.

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