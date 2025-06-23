Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:59, 23 июня 2025Мир

В США заявили о нежелании Трампа предпринимать дальнейшие действия против Ирана

NYP: Трамп не планирует предпринимать дальнейших действий против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп не планирует предпринимать дальнейших действий против Ирана после его удара по американской базе в Катаре. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на военного чиновника.

«Пока все остается так, Трамп не намерен принимать ответные меры за «неудавшийся ответный удар»», — заявил собеседник издания. Он также допустил, что напряженность на Ближнем Востоке вскоре спадет.

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его «бомжом».

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Над столицей Катара сбили ракеты

    Жительница Омска вышла из тюрьмы и в тот же день зарезала мужчину

    Израиль атаковал подземный объект КСИР в Иране

    Стало известно о планах Израиля завершить конфликт с Ираном

    Трамп назвал ответ Ирана на удары США слабым

    Посольство России в Катаре выпустило заявление после удара Ирана по базе США

    В США заявили о нежелании Трампа предпринимать дальнейшие действия против Ирана

    МИД Ирана назвал условие возвращения к переговорам с США

    Александр Емельяненко вспомнил о запое футболистов «Зенита»

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства директора колледжа и его адвоката

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости