В США заявили о нежелании Трампа предпринимать дальнейшие действия против Ирана

NYP: Трамп не планирует предпринимать дальнейших действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп не планирует предпринимать дальнейших действий против Ирана после его удара по американской базе в Катаре. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на военного чиновника.

«Пока все остается так, Трамп не намерен принимать ответные меры за «неудавшийся ответный удар»», — заявил собеседник издания. Он также допустил, что напряженность на Ближнем Востоке вскоре спадет.

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его «бомжом».

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.