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23:27, 23 июня 2025Бывший СССР

Военкомы заблокировали в автомобиле украинца с грудным ребенком

В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали в автомобиле мужчину с грудным ребенком
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и полицейские заблокировали в автомобиле мужчину с грудным ребенком. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что автомобиль был блокирован на дороге. От водителя потребовали проследовать в отдел ТЦК, однако тот отказался. Мужчина отметил, что запасы еды и воды на исходе, а также он не знает, что делать дальше.

Ранее сообщалось, что жительница Украины метнула банку солений в сотрудников ТЦК, чем помогла спастись молодому человеку. Предположительно, ее могла кинуть одна из соседок или родственница молодого человека.

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