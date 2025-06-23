Военкомы заблокировали в автомобиле украинца с грудным ребенком

В Одессе сотрудники ТЦК заблокировали в автомобиле мужчину с грудным ребенком

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и полицейские заблокировали в автомобиле мужчину с грудным ребенком. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что автомобиль был блокирован на дороге. От водителя потребовали проследовать в отдел ТЦК, однако тот отказался. Мужчина отметил, что запасы еды и воды на исходе, а также он не знает, что делать дальше.

Ранее сообщалось, что жительница Украины метнула банку солений в сотрудников ТЦК, чем помогла спастись молодому человеку. Предположительно, ее могла кинуть одна из соседок или родственница молодого человека.