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06:32, 24 июня 2025Наука и техника

Американские «Страйкеры» превратят в искателей дронов

Армия США оснастит БТР Stryker радарами для обнаружения дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Колесные бронетранспортеры (БТР) Армии США Stryker («Страйкер») получили радары, которые превратят машину в искателя дронов. Машины испытали на учениях, пишет Army Recognition.

Отмечается, что оснащенный радаром EchoShield M1126 Stryker испытали в ходе учений Project Flytrap, на которых отрабатывали противодействие беспилотникам. Радар использовали для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Информацию о дронах передавали на мобильные терминалы бойцов в режиме реального времени.

Радар Ku-диапазона весит 17,8 килограмма. Он способен обнаруживать цели на дальности до 11 километров. EchoShield может работать совместно с оптическими датчиками и средствами поражения, а также в составе интегрированной сети управления. Радар установили на крыше корпуса «Страйкера».

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