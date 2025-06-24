Американские «Страйкеры» превратят в искателей дронов

Армия США оснастит БТР Stryker радарами для обнаружения дронов

Колесные бронетранспортеры (БТР) Армии США Stryker («Страйкер») получили радары, которые превратят машину в искателя дронов. Машины испытали на учениях, пишет Army Recognition.

Отмечается, что оснащенный радаром EchoShield M1126 Stryker испытали в ходе учений Project Flytrap, на которых отрабатывали противодействие беспилотникам. Радар использовали для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Информацию о дронах передавали на мобильные терминалы бойцов в режиме реального времени.

Радар Ku-диапазона весит 17,8 килограмма. Он способен обнаруживать цели на дальности до 11 километров. EchoShield может работать совместно с оптическими датчиками и средствами поражения, а также в составе интегрированной сети управления. Радар установили на крыше корпуса «Страйкера».

В мае стало известно, что на вооружение Армии США примут новый ручной гранатомет Support Rifle System (SRS). Оружие с магазинным питанием сможет использовать программируемые боеприпасы калибра 30 миллиметров для поражения дронов.