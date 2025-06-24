Аналитики предсказали новую самую востребованную валюту

OMFIF: Вместо доллара самой востребованной валютой станет евро

Центральные банки по всему миру собираются отойти от доллара. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Официальным форумом валютно-финансовых институтов (OMFIF).

Оказалось, что каждый третий центральный банк запланировал в ближайшие один-два года нарастить вложения в золото, которое мировые регуляторы уже скупают рекордными темпами. В течение следующего десятилетия 40 процентов центробанков хотят увеличить запасы этого драгоценного металла.

Между тем доллар, который был самой популярной валютой в прошлогоднем исследовании, в этом году опустился на седьмое место: 70 процентов опрошенных заявили, что политическая обстановка в США вынуждает их отказаться от инвестиций в эту валюту. Наибольшую выгоду от такой диверсификации получат евро и юань. Опрос показал, что 16 процентов центробанков планируют увеличить запасы евро в течение следующих двух лет. Это сделает евро самой востребованной валютой. Следом за ней расположится юань, чья популярность в ближайшие десять лет тоже будет расти. Его доля в мировых резервах, как ожидается, утроится и дойдет до 6 процентов.

Согласно прогнозам Всемирного совета по золоту, в 2025 году центральные банки по всей планете будут сокращать запасы долларов, параллельно наращивая долю золота в резервах.