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18:00, 24 июня 2025Экономика

Аналитики предсказали новую самую востребованную валюту

OMFIF: Вместо доллара самой востребованной валютой станет евро
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Центральные банки по всему миру собираются отойти от доллара. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опрос, проведенный Официальным форумом валютно-финансовых институтов (OMFIF).

Оказалось, что каждый третий центральный банк запланировал в ближайшие один-два года нарастить вложения в золото, которое мировые регуляторы уже скупают рекордными темпами. В течение следующего десятилетия 40 процентов центробанков хотят увеличить запасы этого драгоценного металла.

Между тем доллар, который был самой популярной валютой в прошлогоднем исследовании, в этом году опустился на седьмое место: 70 процентов опрошенных заявили, что политическая обстановка в США вынуждает их отказаться от инвестиций в эту валюту. Наибольшую выгоду от такой диверсификации получат евро и юань. Опрос показал, что 16 процентов центробанков планируют увеличить запасы евро в течение следующих двух лет. Это сделает евро самой востребованной валютой. Следом за ней расположится юань, чья популярность в ближайшие десять лет тоже будет расти. Его доля в мировых резервах, как ожидается, утроится и дойдет до 6 процентов.

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