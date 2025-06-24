Россиянам раскрыли признаки мошенничества при аренде квартиры

Киберэксперт Силаев: Качество объявления об аренде может выдать мошенника

Первое, что выдает недобросовестного арендодателя, — это качество объявления. Признаки мошенничества при съеме жилья изданию RT назвал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Настоящий владелец, как правило, подробно описывает объект, указывает точный адрес квартиры и снабжает объявление множеством фото. Размытые или неправдоподобно идеальные фото, а также минимум информации должны насторожить потенциального арендатора. Развеять сомнения поможет видеозвонок с хозяином жилплощади или просьба приложить несколько свежих снимков. Среди других подозрительных признаков — недавно созданный аккаунт, отсутствие отзывов либо их шаблонность.

Зачастую мошенническая схема строится на требовании предоплаты. Киберэксперт советует ни в коем случае не переводить задаток до подписания договора или как минимум видеозвонка с квартировладельцем. Не стоит верить причинам, которые приводит аферист: он может убеждать жертву, что за жильем выстроилась очередь из арендаторов, либо предоплата является обязательным условием для бронирования. «Настоящий хозяин, как правило, готов подождать и показать жилье», — пояснил Силаев.

Если же вы согласились осуществить перевод, то его стоит проводить через банк и с четким указанием назначения платежа. Переводы на электронные кошельки, криптовалюту или через системы денежных переводов практически невозможно оспорить. Анонимные способы оплаты — явный сигнал о мошенничестве, предупреждает собеседник издания.

Перед заключением сделки рекомендуется проверить документы хозяина квартиры. Попросите его прислать скан или фотографию паспорта, серийные номера разглашать не надо. Также потребуйте предоставить документы на квартиру — выписку из ЕГРН либо свидетельство о собственности. «Настоящий хозяин обычно не против подтвердить свои права на жилье», — подчеркивает специалист. Кроме того, можно попросить сделать селфи с паспортом на фоне жилплощади.

Главное, о чем необходимо помнить, — стоит внимательно изучить договор аренды перед его подписанием. Там должны быть четко указаны сроки съема, сумма платежа, условия возврата депозита и порядок расторжения договора. Если формулировки кажутся размытыми, подписывать документ рискованно.

Ранее аналитики сравнили выгоду от покупки и аренды квартиры. По их расчетам, при текущих ставках снимать жилье бюджетнее. Как подчеркивается, аренда дает свободу маневра, не требуя больших вложений на старте и расходов на капремонт, страховку и «коммуналку».