Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:04, 24 июня 2025Экономика

Россиянам раскрыли признаки мошенничества при аренде квартиры

Киберэксперт Силаев: Качество объявления об аренде может выдать мошенника
Виктория Клабукова

Фото: Freepik

Первое, что выдает недобросовестного арендодателя, — это качество объявления. Признаки мошенничества при съеме жилья изданию RT назвал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Настоящий владелец, как правило, подробно описывает объект, указывает точный адрес квартиры и снабжает объявление множеством фото. Размытые или неправдоподобно идеальные фото, а также минимум информации должны насторожить потенциального арендатора. Развеять сомнения поможет видеозвонок с хозяином жилплощади или просьба приложить несколько свежих снимков. Среди других подозрительных признаков — недавно созданный аккаунт, отсутствие отзывов либо их шаблонность.

Зачастую мошенническая схема строится на требовании предоплаты. Киберэксперт советует ни в коем случае не переводить задаток до подписания договора или как минимум видеозвонка с квартировладельцем. Не стоит верить причинам, которые приводит аферист: он может убеждать жертву, что за жильем выстроилась очередь из арендаторов, либо предоплата является обязательным условием для бронирования. «Настоящий хозяин, как правило, готов подождать и показать жилье», — пояснил Силаев.

Если же вы согласились осуществить перевод, то его стоит проводить через банк и с четким указанием назначения платежа. Переводы на электронные кошельки, криптовалюту или через системы денежных переводов практически невозможно оспорить. Анонимные способы оплаты — явный сигнал о мошенничестве, предупреждает собеседник издания.

Материалы по теме:
Только славяне Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Только славянеКому сложнее всего снять квартиру в Москве
3 октября 2018
Восстание квартир Почему аренда жилья в России опять дорожает
Восстание квартирПочему аренда жилья в России опять дорожает
6 сентября 2018
Сдачи не надо Москвичи заплатят за незаконный съем жилья. Попадутся все
Сдачи не надоМосквичи заплатят за незаконный съем жилья. Попадутся все
23 июля 2018

Перед заключением сделки рекомендуется проверить документы хозяина квартиры. Попросите его прислать скан или фотографию паспорта, серийные номера разглашать не надо. Также потребуйте предоставить документы на квартиру — выписку из ЕГРН либо свидетельство о собственности. «Настоящий хозяин обычно не против подтвердить свои права на жилье», — подчеркивает специалист. Кроме того, можно попросить сделать селфи с паспортом на фоне жилплощади.

Главное, о чем необходимо помнить, — стоит внимательно изучить договор аренды перед его подписанием. Там должны быть четко указаны сроки съема, сумма платежа, условия возврата депозита и порядок расторжения договора. Если формулировки кажутся размытыми, подписывать документ рискованно.

Ранее аналитики сравнили выгоду от покупки и аренды квартиры. По их расчетам, при текущих ставках снимать жилье бюджетнее. Как подчеркивается, аренда дает свободу маневра, не требуя больших вложений на старте и расходов на капремонт, страховку и «коммуналку».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина блокировки Ираном входов в подземные ядерные объекты

    Барную скамейку поставили на автобусной остановке в российском городе

    Раскрыта стоимость роскошного образа стилиста Рогова

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Трампа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Россия снизила экспорт электроэнергии в соседнюю страну

    Туристка упала в каньон с названием «Конец света», три дня выживала в одиночку и спаслась

    Российский суд признал украинское псевдорелигиозное движение «Аллатра» экстремистским

    Юлия Ковальчук сделала заявление о третьем ребенке

    Пропавшая без вести женщина сама сдалась полицейским спустя год после исчезновения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости