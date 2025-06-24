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19:34, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал интеллектуальными инвалидами одну категорию людей

Лебедев назвал интеллектуальными инвалидами людей, воспринимающих все дословно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал интеллектуальными инвалидами одну категорию людей. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он объяснил, что имеет в виду тех, кто все воспринимает дословно.

Лебедев зачитал письмо подписчика, у которого есть ограниченные возможности здоровья. Автор послания заявил, что посчитал оскорбительным использование блогером слова «инвалид» в ироничном контексте.

«Если вы реагируете на слово "инвалид" и вас оскорбляет, что кто-то это слово использует просто в речи, то тогда говорить о том, что мы имеем дело с каким-то высокоинтеллектуальным собеседником, в данном случае не приходится. Мы имеем дело с интеллектуальным инвалидом, который не слышит иронии, у которого нет юмора и который воспринимает все буквально», — подчеркнул Лебедев.

Также, добавил дизайнер, он не хочет, чтобы его речь была нейтральной и скучной. Поэтому, отметил Лебедев, его высказывания всегда будут кого-то оскорблять.

Ранее Лебедев признался в любви к шаурме. Он рассказал, что всегда ищет заведения, где ее вкусно готовят.

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