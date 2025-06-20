Артемий Лебедев признался в любви к шаурме

Блогер Артемий Лебедев признался, что обожает шаурму

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что любит шаурму. В этом он признался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя новость о том, что в России рекордно подорожала шаурма, Лебедев попросил зрителей порекомендовать проверенные места, где готовят этот стритфуд. «Я обожаю уличную шавуху и всегда ищу те места, где ее делают вкусно», — объяснил дизайнер.

Он также посетовал на то, что в некоторых заведениях в шаурму кладут много капусты и заворачивают ее в большое количество лаваша.

9 июня стало известно, что в России рекордно подорожала шаурма. Сообщалось, что медианная стоимость этого блюда в России увеличилась на 39 процентов и составила 374 рубля.

До этого Лебедев сообщил, что отравился беляшом. Дизайнер рассказал, что его сильно тошнило.