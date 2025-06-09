В России рекордно подорожала шаурма

Quick Resto: Медианная стоимость шаурмы в России достигла 374 рублей

Медианная стоимость классической шаурмы в российских заведениях общественного питания увеличилась за год на 39 процентов и достигла рекордной отметки в 374 рубля. О резком удорожании популярного блюда в стране сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Речь идет о классическом варианте блюда — курица, овощи и соус в лаваше. В ходе исследования аналитики проанализировали стоимость шаурмы во всех форматах заведений общественного питания — от уличных фуд-траков до кафе и ресторанов.

По итогам исследования выяснилось, что медианная стоимость этого популярного в России блюда выросла на 105 рублей, что стало самым значительным удорожанием шаурмы за последние три года. Эксперты объяснили подобную динамику рядом факторов. К числу основных причин резкого роста цен они отнесли заметное подорожание ингредиентов (кроме курицы), логистики и аренды. На ситуацию также повлияла индексация заработных плат в сегменте HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания).

До недавнего времени производить шаурму в России владельцам лавок и ресторанов разрешалось по собственным стандартам и правилам. Однако с 2025 года власти ввели ГОСТ на это блюдо, что вызвало обеспокоенность у ряда игроков рынка. Пиар-директор Shaurmeals Ксения Никитеева, в частности, заявила, что ужесточение регулирования отрасли может негативным образом повлиять на работу шаурмичных. У ряда производителей, включая ее собственную компанию, в ассортименте есть десятки видов этого блюда. Введение же ГОСТа, подчеркнула она, скорее отразится на вкусе блюда, а не на его безопасности.