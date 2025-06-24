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14:29, 24 июня 2025Культура

Автор хитов Пугачевой заявила о влюбленности в молодого певца

Поэтесса Лариса Рубальская призналась, что влюблена в певца Niletto
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поэтесса и автор песен эстрадных артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Лариса Рубальская призналась, что влюблена в певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков). Об этом она рассказала в шоу «Секрет на миллион».

79-летняя поэтесса сообщила, что познакомилась с 33-летним музыкантом на съемках, после чего захотела спеть с ним дуэтом. Кроме того, по ее словам, страдания и безответная влюбленность в молодого певца помогают в творчестве.

«Хочу страдать! Вот выбрала себе Niletto как объект моей неразделенной любви», — пояснила Рубальская.

Ранее Niletto впервые раскрыл подробности своих отношений. Исполнитель посетил популярное шоу вместе со своей возлюбленной Екатериной Золотовской и рассказал историю знакомства с ней.

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