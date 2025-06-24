Атаковавший российское село солдат ВСУ попал в плен и получил срок

Солдат ВСУ получил 17 лет за нападение на жителей Курской области

В Курской области солдата 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины Игоря Снижко приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, в октябре 2024 года вооруженный автоматом и гранатами Снижко вторгся на территорию Российской Федерации в Кореневском районе Курской области. Там он оборудовал наблюдательно-огневые позиции, с которых вел огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Снижко помогал атаковать и блокировать село Ольговка. Позже он попал в плен и предстал перед судом.

Ранее другой солдат ВСУ, превращавший дома россиян в огневые позиции, услышал приговор.