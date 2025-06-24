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19:58, 24 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады предложил перенести Совет Европы в Киев

Гончаренко: Совет Европы нужно перенести из Страсбурга в Киев
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Совет Европы следует перенести в Киев. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Совет Европы нужно перенести из Страсбурга в Киев. Потому что пока мы живем в разных мирах. Дети в Европе учат звуки музыки, а на Украине дети учатся различать звуки дронов и ракет», — написал парламентарий.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оценила оборонный потенциал Украины. По ее словам, Украина стала «родиной необычных инноваций».

Вместе с тем на Украине допустили создание ядерного оружия совместно с Европой. Об этом заявил украинский политик и ученый, эксперт в области внешней политики и ракетостроения Владимир Горбулин.

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