Депутат Рады раскрыл цель приглашения Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО

Депутат Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами НАТО ради унижения

Приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО вызвано желанием унизить политика, получившего бесплатный ужин вместо встречи с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Его якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть. На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — объяснил эксперт.

По словам парламентария, Зеленский возвращается к своим корням, когда его приглашали выступать и покрасоваться на корпоративах.

При этом 21 мая СМИ писали, что Владимир Зеленский может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Украинский политик назвал вероятной поездку в Нидерланды, однако полной уверенности в этом визите нет, решение будет принято накануне.

Встреча Зеленского и Трампа планировалась на саммите G7 в Канаде. Украинский лидер прибыл на заседание «Большой семерки», но глава Белого дома улетел в США досрочно.

