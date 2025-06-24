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07:35, 24 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл цель приглашения Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО

Депутат Дубинский: Зеленского позвали на ужин с лидерами НАТО ради унижения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G7

Фото: Dinendra Haria / Keystone Press Agency / Global Look Press

Приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО вызвано желанием унизить политика, получившего бесплатный ужин вместо встречи с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Его якобы пригласили на ужин с лидерами стран-членов НАТО, который состоится 24 или 25 июня. Просто поесть. На самом деле, его пригласили развлечь, повеселить своим присутствием», — объяснил эксперт.

По словам парламентария, Зеленский возвращается к своим корням, когда его приглашали выступать и покрасоваться на корпоративах.

При этом 21 мая СМИ писали, что Владимир Зеленский может встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге, который пройдет 24-25 июня. Украинский политик назвал вероятной поездку в Нидерланды, однако полной уверенности в этом визите нет, решение будет принято накануне.

Встреча Зеленского и Трампа планировалась на саммите G7 в Канаде. Украинский лидер прибыл на заседание «Большой семерки», но глава Белого дома улетел в США досрочно.

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