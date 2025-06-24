Назван новый вид противодействия Израиля против Ирана

Политолог Кислицына: Израиль может перейти к дестабилизации Ирана изнутри

Израиль может перейти к дестабилизации Ирана изнутри на фоне проблем с достижением целей операции «Народ как лев» против ядерной программы Ирана. Об этом «Ленте.ру» заявила политолог-иранист, научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына.

Кислицына отметила, что в Иране параллельно с ударами по инфраструктуре продолжаются попытки дестабилизации внутренней ситуации через работу с этническими меньшинствами, провокацию протестов и разжигание национального вопроса. В частности, эксперт отметила активность наследного сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви.

Это все — долгосрочные стратегии, которые враждебные Ирану силы будут и дальше пытаться реализовать Анастасия Кислицына сотрудник подразделения отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

Политолог также допустила повторение в Иране женских протестов 2022 года под теми же лозунгами угнетения по половому признаку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, заявив, что Тель-Авив, в отличие от иранских властей, не хочет войны. По его словам, только иранский народ пугает режим аятоллы Али Хаменеи больше, чем Израиль.