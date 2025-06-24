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08:30, 24 июня 2025Забота о себе

Девушка решила потерять девственность и столкнулась с паническими атаками

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет девушке, которая столкнулась с паническими атаками, когда решила потерять девственность. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам девушки, она познакомилась со своим парнем в университетском баре. Он учится на курс старше и уже имел интимный опыт с несколькими девушками. «Я также воспитывалась в религиозной семье, где секс до брака не одобряется, поэтому он знает, что я еще девственница, и говорит, что относится к этому спокойно», — написала она. Девушка уточнила, что ее парень готов подождать, пока она будет готова.

«Я хотела бы заняться с ним сексом в какой-то момент, но каждый раз, когда между нами вспыхивает страсть, у меня случается паническая атака, и я отказываюсь продолжать. Я действительно начинаю думать, что со мной что-то не так», — добавила автор письма.

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Коллинз заверила девушку, что с ней все в порядке, а девственности стыдиться не стоит. «Я уверена, что в твоем университете есть много других девственников, и то, что ты никогда не занималась сексом, не делает тебя уродом. Однако, если ты чувствуешь себя противоречиво, потому что решение не вступать в половые связи основано на том, чему тебя учили в детстве, тебе, вероятно, будет полезно обсудить это с психотерапевтом», — отметила она.

Коуч также порекомендовала вместе с парнем исследовать виды сексуальных взаимодействий, не включающие пенетрацию. «Некоторое ожидание не повредит вашим отношениям, а прекрасная интимная жизнь просто сделает лучше то, что у вас уже есть», — заключила она.

Ранее Коллинз дала совет мужчине, который мечтал о секс-экспериментах, но узнал о фантазии своей новой девушки и оказался к ней не готов. Она уговорила мужчину заняться любовью втроем, а потом стала просить повторить этот опыт на секс-вечеринке.

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