Дом в российском городе затопило после ливня и капремонта

Дом в Уфе затопило после ливня

Дом в Уфе затопило после ливня, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Капитальный ремонт по госпрограмме в доме на Кольцевой улице провели полгода назад, на него потратили два миллиона рублей. Вода из-за дождя пролилась с девятого на первый этаж. На опубликованном видео вода льется сквозь щиток с датчиками электроэнергии на пол.

Ранее на румынский Бухарест обрушился мощный шторм, из-за которого затопило улицы и дома, а также произошло несколько чрезвычайных происшествий. В городе объявляли оранжевый (предпоследний) уровень погодной опасности. Синоптики прогнозировали ветер порывами до 60-70 километров в час.