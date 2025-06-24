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14:13, 24 июня 2025Экономика

Бизнесменам Вологодской области предложили торговать выпечкой вместо алкоголя

Сенатор Богомазов: Вологодские алкомаркеты могут перейти на торговлю выпечкой
Вячеслав Агапов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вологодские алкомаркеты могут не закрывать бизнес, а переориентироваться на торговлю выпечкой. Такое предложение местному бизнесу сделал сенатор Евгений Богомазов, его слова приводит НСН.

По словам политика, благодаря ограничениям торговли спиртным уровень продаж алкоголя в алкомаркетах в Вологодской области упал почти на 40 сорок процентов, в обычных магазинах объемы реализации сократились на четверть.

«Уважаемые предприниматели, преобразуйте свой торговый объект из торговли алкоголем в более удобный и хороший для населения объект торговли, связанный с какими-то другими, качественно иными продуктами. У нас предусмотрен микрозайм для предпринимателей под три процента на три года до пяти миллионов рублей. Любой предприниматель может им воспользоваться при закрытии торговой точки, где реализовывался алкоголь, и может сделать пекарню, кофейню, небольшое кафе или что-то еще», — заявил Богомазов.

Ограничения на розничную торговлю алкоголем действуют в Вологодской области с начала весны 2025 года. С понедельника по пятницу купить спиртное можно лишь с 12:00 до 14:00. Сам губернатор региона Георгий Филимонов призвал не сравнивать введенные меры с «сухим законом» советских времен, поскольку в барах и ресторанах, а также по выходным в магазинах алкоголь продается в прежнем режиме. В то же время запретные меры, призванные в том числе повысить рождаемость, уже привели к возникновению стихийного черного рынка.

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