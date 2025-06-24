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16:46, 24 июня 2025Наука и техника

Новую игру Кодзимы назвали выдающимся техническим прорывом

Эксперты Digital Foundry назвали Death Stranding 2 техническим достижением
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «Death Stranding 2»

Эксперты проекта Digital Foundry высоко оценили видеоигру Death Stranding 2. Их мнение процитировал профильный портал Eurogamer.

Специалист Digital Foundry — компании, которая занимается подробным разбором видеоигр и консолей, Джон Линнеман назвал новую игру выдающимся техническим прорывом. По его словам, Death Stranding 2 — одна из самых красивых игр этого поколения. Тайтл разработала и выпустила совместно с Sony студия японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

В игре нашли реалистичную систему смены времени суток с плавными переходами между днем и ночью и динамическими тенями, основанными на положении солнца. Также отметили большое разнообразие погодных эффектов. При этом игра работает со стабильной частотой 60 кадров в секунду даже на базовой консоли PlayStation 5.

В обзоре Линнеман неоднократно обращал внимание на погодные эффекты. Так, при проходе через бурю костюм игрока оказывается покрыт частицами песка, которые задерживаются до появления дождя или иного источника воды.

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«Качество анимации — как лицевой, так и всего тела — остается на высоте», — заметил специалист Digital Foundry. Во время катсцен можно заметить мелкие детали, вроде моргания или подергивания губ. По его словам, дополнительные анимации делают персонажей очень живыми.

«Больше разнообразия, больше экшена, но Death Stranding 2 все еще предлагает то одинокое спокойствие, которое определяет игру», — подытожил Джон Линнеман.

В начале лета корпорация Microsoft представила игру Call of Duty: Black Ops 7. Релиз тайтла состоится до конца 2025 года.

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