Microsoft анонсировала новую игру Call of Duty

Microsoft представила игру Call of Duty: Black Ops 7, релиз в 2025 году

Корпорация Microsoft представила новую игру серии Call of Duty. Анонс состоялся на мероприятии Xbox Games Showcase.

Разработанный студиями Treyarch и Raven Software тайтл получил название Call of Duty: Black Ops 7. Действие игры будет разворачиваться через 40 лет после событий Black Ops 6, в 2035 году. По словам разработчиков, эта часть игры станет «самой головокружительной Black Ops».

Главным героем игры станет Дэвид Мэйсон, который уже был протагонистом Black Ops 2, вышедшей в 2012 году. В Microsoft пообещали одиночный и кооперативный режимы, а также зомби-режим. «Творчество и воображение, которые вложены в повествование, богатая глубина персонажей и невероятный игровой процесс от момента к моменту во всех режимах действительно исключительны», — заметил генеральный менеджер проекта Call of Duty Мэтт Кокс.

Сроки выхода игры не раскрыли — известно лишь, что тайтл появится в 2025 году. Релиз состоится на ПК, консолях Xbox Series и PlayStation 5, а также на приставках прошлого поколения Xbox One и PlayStation 4. Также Call of Duty: Black Ops 7 будет доступна в первый день подписчикам сервиса Game Pass.

Предыдущая часть серии Black Ops 6 вышла в октябре 2024 года. Действие развернулось в 1991 году, сюжет посвящен противодействию бывших спецагентов и тайной организации «Пантеон».

В ноябре 2024-го стало известно, что игра Call of Duty: Black Ops 6 поставила рекорд по количеству геймеров. Аналитики назвали одной из главных причин успеха включение игры в игровую подписку Game Pass от Microsoft.