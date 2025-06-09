Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:58, 9 июня 2025Наука и техника

Microsoft анонсировала новую игру Call of Duty

Microsoft представила игру Call of Duty: Black Ops 7, релиз в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Xbox / YouTube

Корпорация Microsoft представила новую игру серии Call of Duty. Анонс состоялся на мероприятии Xbox Games Showcase.

Разработанный студиями Treyarch и Raven Software тайтл получил название Call of Duty: Black Ops 7. Действие игры будет разворачиваться через 40 лет после событий Black Ops 6, в 2035 году. По словам разработчиков, эта часть игры станет «самой головокружительной Black Ops».

Главным героем игры станет Дэвид Мэйсон, который уже был протагонистом Black Ops 2, вышедшей в 2012 году. В Microsoft пообещали одиночный и кооперативный режимы, а также зомби-режим. «Творчество и воображение, которые вложены в повествование, богатая глубина персонажей и невероятный игровой процесс от момента к моменту во всех режимах действительно исключительны», — заметил генеральный менеджер проекта Call of Duty Мэтт Кокс.

Сроки выхода игры не раскрыли — известно лишь, что тайтл появится в 2025 году. Релиз состоится на ПК, консолях Xbox Series и PlayStation 5, а также на приставках прошлого поколения Xbox One и PlayStation 4. Также Call of Duty: Black Ops 7 будет доступна в первый день подписчикам сервиса Game Pass.

Предыдущая часть серии Black Ops 6 вышла в октябре 2024 года. Действие развернулось в 1991 году, сюжет посвящен противодействию бывших спецагентов и тайной организации «Пантеон».

В ноябре 2024-го стало известно, что игра Call of Duty: Black Ops 6 поставила рекорд по количеству геймеров. Аналитики назвали одной из главных причин успеха включение игры в игровую подписку Game Pass от Microsoft.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ракеты и дроны мчатся на запад». Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Какие цели удалось поразить?

    Губерниев поставил диагноз Гашеку

    Священник вспомнил об отце и упал замертво во время проповеди

    В ФСБ раскрыли стоимость подготовленных к контрабанде комплектующих российских вертолетов

    Названа цель массированного удара по Украине

    Тунберг обяжут смотреть кадры нападения ХАМАС на Израиль

    Стало известно об использовании Украиной жилых домов для производства дронов

    Назван способный обвалить рубль фактор

    В России захотели по-новому оказывать медицинскую помощь раненым добровольцам СВО

    Анна Семенович показала фигуру в купальнике после похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости