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19:42, 1 ноября 2024Наука и техника

Новая игра Call of Duty стала самой популярной в серии

В новую Call of Duty: Black Ops 6 сыграла половина геймеров на Xbox
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра Call of Duty: Black Ops

Игра Call of Duty: Black Ops 6 поставила рекорд по количеству геймеров. На это обратило внимание издание Digital Trends.

По словам журналистов, вышедшая 25 октября Black Ops 6, которая является 21-й игрой серии Call of Duty, показала рекордный старт. Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла, которой принадлежит разработчик игры Activision, заявил, что Black Ops 6 установила рекорд по количеству игроков в первый день запуска.

Microsoft не стала делиться конкретными цифрами, но независимый аналитик Мэт Пискателла заявил, что новую игру Call of Duty в первые три дня после релиза запустило больше половины активных геймеров на Xbox Series — 52 процента. Также в нее сыграли 34 процента активных владельцев PlayStation. Пискателла назвал этот феномен популярности «сумасшедшей вовлеченностью».

Аналитики назвали одной из главных причин успеха включение игры в игровую подписку Game Pass от Microsoft. С ней пользователи за определенную плату получают доступ к сотням игр из библиотеки. Black Ops 6 стала первой игрой Call of Duty, доступной в подписке в первый день релиза. В 2023 году Modern Warfare 3 также попала в Game Pass, но была там доступна не сразу после релиза.

Call of Duty: Black Ops 6 — видеоигра в жанре шутера от первого лица. Ее действие разворачивается в 1991 году после начала войны в Персидском заливе, главные герои — агенты ЦРУ.

В конце октября студия CD Projekt RED анонсировала выход игры Cyberpunk 2077 на компьютерах Apple. Тайтл будет поддерживать технологии трассировки лучей, генерации кадров и пространственного звука.

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