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04:23, 24 июня 2025Россия

Губернатор сообщил о сбитых в Подмосковье беспилотниках

Губернатор Воробьев: Еще 2 БПЛА были сбиты в Подмосковье
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Еще два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал», — написал Воробьев.

Ранее сообщалось, что жителей многоэтажного дома в Красногорске эвакуировали после падения обломков БПЛА. Всего были эвакуированы 100 жителей, среди них 30 детей.

Позднее губернатор Московской области сообщил, что в результате падения обломков пострадали два человека: 34-летний мужчина и беременная женщина.

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