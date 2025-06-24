Губернатор сообщил о сбитых в Подмосковье беспилотниках

Губернатор Воробьев: Еще 2 БПЛА были сбиты в Подмосковье

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Еще два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал», — написал Воробьев.

Ранее сообщалось, что жителей многоэтажного дома в Красногорске эвакуировали после падения обломков БПЛА. Всего были эвакуированы 100 жителей, среди них 30 детей.

Позднее губернатор Московской области сообщил, что в результате падения обломков пострадали два человека: 34-летний мужчина и беременная женщина.