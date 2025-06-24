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06:15, 24 июня 2025Мир

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами

Иран атаковал Израиль шестью баллистическими ракетами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Было выпущено шесть ракет двумя залпами: первая атака включала две ракеты, а вторая — четыре. Отмечается, что во время последней волны снаряд поразил жилой дом в Беэр-Шеве. По предварительным данным, пострадали минимум семь человек, один находится в критическом состоянии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По словам политика, первым огонь прекратит Иран, Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения с Израилем.

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