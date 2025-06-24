Иран заявил об ответе на атаки Израиля до последней минуты

Глава МИД Аракчи: военные Ирана отвечали на атаки Израиля до последней минуты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил вооруженные силы страны за проведение военных операций для защиты от атак Израиля. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам главы внешнеполитического ведомства, военные Ирана отвечали на атаки Израиля до последней минуты, до 04:00.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, перемирие не имеет временных ограничений, оно будет «действовать вечно».