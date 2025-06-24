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07:05, 24 июня 2025Мир

Иран заявил об ответе на атаки Израиля до последней минуты

Глава МИД Аракчи: военные Ирана отвечали на атаки Израиля до последней минуты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи

Аббас Аракчи. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил вооруженные силы страны за проведение военных операций для защиты от атак Израиля. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам главы внешнеполитического ведомства, военные Ирана отвечали на атаки Израиля до последней минуты, до 04:00.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, перемирие не имеет временных ограничений, оно будет «действовать вечно».

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