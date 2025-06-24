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06:20, 24 июня 2025Мир

Иранская ракета попала в здание в Беэр-Шеве

N12: Несколько человек пострадали после попадания ракеты в здание в Беэр-Шеве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Marc Israel Sellem / Reuters

В результате попадания иранской ракеты в здание в Беэр-Шеве пострадали несколько человек. Об этом сообщил телеканал N12.

Уточняется, что под удар попало семиэтажное здание. В результате пострадали семь человек, один из которых находится в состоянии средней тяжести. Также телеканал сообщил о трех погибших жителях Беэр-Шевы.

Ранее Иран выпустил шесть баллистических ракет двумя залпами: первая атака включала две ракеты, а вторая — четыре.

До того президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

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