Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:36, 24 июня 2025Мир

Израилю предрекли поражение в войне с Ираном

Профессор Малинен заявил, что Израиль проиграет в конфликте с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Израиль постепенно терпит поражение в войне с Ираном. Об этом он написал в социальной сети Х.

Эксперт допустил, что Тель-Авив ждет крах государственности.

«Израиль начал с массированного обезглавливающего удара, который провалился. После этого "игра" медленно начала поворачиваться в пользу Тегерана», — предрек он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». После этого Армия обороны Израиля заявила, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. При этом иранский генштаб опроверг нанесение удара по Израилю после введения режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа заплатит по-крупному». Трамп слил скриншот переписки с генсеком НАТО. Что они обсуждали?

    «Нафтогаз Украины» захотел взыскать с российской компании миллиарды долларов

    Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Хугаеву

    Зеленского поставили подальше от Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО

    Украинские военные нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области

    Белый дом прокомментировал высказывания о безуспешности ударов по ядерным объектам Ирана

    В России захотели составить список имен для новорожденных

    Украинская певица опубликовала фото с похожим на Януковича человеком

    Трамп прилетел в Гаагу с развязанными шнурками и в кепке USA

    Путин и Лукашенко провели длительный телефонный разговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости