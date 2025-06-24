Израилю предрекли поражение в войне с Ираном

Профессор Малинен заявил, что Израиль проиграет в конфликте с Ираном

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Израиль постепенно терпит поражение в войне с Ираном. Об этом он написал в социальной сети Х.

Эксперт допустил, что Тель-Авив ждет крах государственности.

«Израиль начал с массированного обезглавливающего удара, который провалился. После этого "игра" медленно начала поворачиваться в пользу Тегерана», — предрек он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». После этого Армия обороны Израиля заявила, что был зафиксирован новый запуск ракет со стороны Ирана. При этом иранский генштаб опроверг нанесение удара по Израилю после введения режима прекращения огня.

