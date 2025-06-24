Канцлер Германии Мерц назвал ошибкой нежелание Европы слушать Прибалтику

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой нежелание других стран Европы слушать Прибалтику, которая предупреждала о якобы исходящих от России угрозах. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед бундестагом, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей об империалистической политике России», — сказал он.

Мерц отметил, что европейцы осознали свою ошибку. Он добавил, что «безопасность Литвы — это безопасность Германии».

Кроме того, канцлер ФРГ пообещал превратить армию Германии в самую сильную армию Европы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны с помощью мифической российской угрозы пугают население тем, что Москва якобы собирается на кого-то нападать. По его словам, Россию доводят до красной черты, на это Москва не может не отвечать.