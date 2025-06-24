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12:45, 24 июня 2025Из жизни

Картина из старой дубильной мастерской оказалась работой известного художника XVII века

Картину голландского художника XVII века случайно нашли в Великобритании
Никита Савин
Никита Савин

Изображение: Charterhouse Auctioneers

В Великобритании картину известного нидерландского художника XVII века нашли на стене в старой дубильной мастерской. Об этом сообщает Chard and Ilminster News.

Неожиданную находку сделал в графстве Сомерсет аукционист Джон Снейп. Он рассказал, что занимался проверкой поместья некой семьи. Одна из построек на территории изначально была дубильней, а позже долгие годы использовалась в качестве мастерской и склада. Именно там Снейп случайно заметил прислоненное к стене старое полотно, на которой была изображена женщина за мытьем посуды.

Аукционист разу же понял, что это работа голландского мастера. Вскоре он выяснил, что картина принадлежит кисти Виллема ван Одекеркена. Художник жил в XVII веке и был известен своими работами, изображавшими бытовые сценки, а также натюрмортами.

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Владельцы решили продать картину с аукциона. Они надеются выручить за нее до шести тысяч фунтов стерлингов (635 тысяч рублей). Торги состоятся 3 июля.

Ранее сообщалось, что в США нашли картину знаменитого канадского художника, похищенную в 2021 году. Работа Жана-Поля Риопеля нашлась на помойке в Нью-Йорке.

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