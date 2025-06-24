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12:46, 24 июня 2025Ценности

Килиан Мбаппе стал новым амбассадором именитого бренда

Футболист Килиан Мбаппе стал новым амбассадором именитого бренда Dior
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал новым амбассадором модного дома Dior. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал креативный директор бренда Джонатан Андерсон.

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26-летний футболист снялся в новой кампании именитой марки. На размещенных кадрах спортсмен завязывал полосатый галстук из коллекции Dior. «Килиан — голос поколения и источник вдохновения для многих людей в мире спорта и за его пределами. Его обаяние и харизма делают его идеальным послом дома Dior», — говорится в заявлении модного дома.

Ранее Мбаппе признали лучшим футболистом «Реала» в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне француз провел за мадридский клуб 56 матчей во всех турнирах, отметившись 43 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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