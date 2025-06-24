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11:23, 24 июня 2025Мир

Лавров раскрыл план Запада по Украине

Лавров: Запад хочет поставлять Украине оружие под предлогом производства
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Запад хочет под предлогом налаживания военного производства на Украине поставлять в страну новые вооружения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на XI международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас они придумали такую схему, по которой якобы Германия будет производить вооружения на территории Украины. Многие обозреватели уже привели факты о том, что такого не произойдет, поскольку это просто прикрытие для того, чтобы поставлять оружие из той же ФРГ и других стран Европы Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — отметил дипломат.

Лавров указал на то, что европейские страны ссылаются якобы на помощь в налаживании украинского производства, но самом деле это «трюк, коих сейчас много реализуется».

28 мая главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение по финансированию Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. Глава немецкого оборонного ведомства также пообещал Киеву военную поддержку в размере 5 миллиардов евро.

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