Лимиты по кредиткам в России упали

НБКИ: В мае средние лимиты по кредитным картам снизились на 10,4 процента

В мае 2025 года средние лимиты по выданным кредитным картам в России снизился на 10,4 процента. Об упавшем показатели сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер лимита по новым кредиткам в мае упал с 111,1 тысячи до 99,5 тысячи рублей. В месячном выражении он сократился на 1,1 процента.

Самые большие лимиты по кредитным картам фиксируются в Москве (133,5 тысячи рублей), Московской области (117,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (114,7 тысячи рублей), а также в Тюменской (106,6 тысячи рублей) и Ленинградской (104,7 тысячи рублей) областях. Сильнее всего они сократились за месяц в годовом выражении в Тюменской области (минус 15,5 процента), Москве (минус 15 процентов), Санкт-Петербурге (минус 14 процентов), а также Московской (минус 12,8 процента) и Ростовской (минус 12 процентов) областях.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2025 года суммарное количество выданных россиянам кредитных карт сократилось на 60 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и упало до чуть более миллиона штук. За отчетный период заметно сократились и лимиты по такого рода банковским продуктам, отметили аналитики.

Падение числа одобренных кредитных карт в России наблюдается не первый месяц, подобная тенденция фиксируется на внутреннем рынке с начала этого года. Так, по итогам января-мая отечественные банки выдали гражданам вдвое меньше «пластика», чем годом ранее.