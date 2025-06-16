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10:43, 16 июня 2025Экономика

Выдача кредиток в России обрушилась

ОКБ: Выдача кредитных карт в России снизилась на 60 процентов в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По итогам мая 2025 года суммарное количество выданных россиянам кредитных карт сократилось на 60 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и упало до чуть более миллиона штук. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За отчетный период заметно сократились и лимиты по такого рода банковским продуктам, отметили аналитики. За последний месяц весны их общий объем снизился вдвое, до 128 миллиардов рублей. За это время россиянам выдавали кредитки с максимальным долгом в 127 тысяч рублей, резюмировали эксперты.

Падение числа одобренных кредитных карт в России наблюдается не первый месяц, подобная тенденция фиксируется на внутреннем рынке с начала этого года. Так, по итогам января-мая отечественные банки выдали гражданам вдвое меньше «пластика», чем годом ранее.

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На такого рода динамику влияют ряд факторов, включая высокую ключевую ставку Центробанка (ЦБ), которая долгое время держалась на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых, а также усиление регулирования выдач за счет ужесточения требования к потенциальным заемщикам. Кроме того, прибыль банков, которая во многом зависит от клиентских выплат по кредитам, за последнее время заметно упала на фоне роста финансовой грамотности населения. Значительная часть граждан предпочитает тратить деньги с кредиток лишь во время льготного периода, когда проценты за покупки не начисляются.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ впервые за почти три года снизил ключевую ставку. Показатель сократился на 100 базисных пунктов, до 20 процентов. Несмотря на это, эксперты сходятся во мнении, что доступность кредитов на российском рынке еще долгое время будет оставаться низкой на фоне «экстравысоких» рыночных ставок. До начала полноценного кредитного ренессанса в стране еще достаточно далеко, резюмировал представитель ВТБ.

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