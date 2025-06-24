«Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции

Футбольный клуб «Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции

Футбольный клуб «Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, причиной стало нарушение командой финансового fair play. Решение приняло национальное управление административного контроля (DNCG) — орган, контролирующий футбольные финансы Лиги 1. Лион может подать апелляцию.

В прошедшем сезоне «Лион» расположился на шестом месте в чемпионате Франции. Клуб попал в Лигу Европы.

«Лион» — семикратный чемпион Франции. Также на счету команды пять побед в Кубке страны и восемь побед в Суперкубке Франции.

