Футбольный клуб «Лион» понизили во второй дивизион чемпионата Франции. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, причиной стало нарушение командой финансового fair play. Решение приняло национальное управление административного контроля (DNCG) — орган, контролирующий футбольные финансы Лиги 1. Лион может подать апелляцию.
В прошедшем сезоне «Лион» расположился на шестом месте в чемпионате Франции. Клуб попал в Лигу Европы.
«Лион» — семикратный чемпион Франции. Также на счету команды пять побед в Кубке страны и восемь побед в Суперкубке Франции.