Магнитные бури обрушатся на Землю

ИКИ РАН: 25 и 26 июня на Землю обрушатся магнитные бури

В среду и четверг, 25 и 26 июня, геомагнитная обстановка заметно ухудшится, на Землю обрушатся магнитные бури. Об этом предупредили россиян в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источников возмущений стала крупная корональная дыра на Солнце, которая стала оказывать влияние на нашу планету, пояснили ученые. «Предварительное моделирование показывает, что рост скорости солнечного ветра будет умеренным, и не должен превысить порог в 600 километров в секунду, что лишь на 50 процентов выше нормальных скоростей плазмы в окружающем Землю космическом пространстве», — рассказали в ИКИ РАН.

По прогнозам специалистов, скорость солнечного ветра начет расти в ночь на 25 июня, а пик геомагнитных возмущений придется на середину дня. Ученые ожидают средние по мощности магнитные бури уровня G2. Однако может случиться так, что возмущений магнитосферы Земли и вовсе не будет.

Ранее старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Наталия Шлык спрогнозировала, что магнитные бури на Земле начнутся во вторник, 24 июня.