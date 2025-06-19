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16:24, 19 июня 2025Экономика

На Землю придет магнитная буря

Ученая Шлык: Магнитная буря ожидается в начале следующей недели
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Магнитная буря ожидается в начале следующей недели, рассказала агентству «Москва» старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН Наталия Шлык.

Буря будет связана с высокоскоростного потока плазмы из корональной дыры. Она ожидается во вторник и среду, 24 и 25 июня. Мощность предстоящей бури можно будет определить через несколько дней.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что в ночь на 18 июня на Солнце была зафиксирована вспышка высшего уровня X. Она стала четвертой по мощности с начала 2025 года.

В ночь на 11 июня россияне могли наблюдать «клубничную Луну» — первое летнее полнолуние, когда спутник Земли подсвечивается Солнцем под особым углом, из-за чего приобретает клубничный оттенок.

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